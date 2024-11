Si fingono i fornitori di un’azienda e si fanno accreditare 3mila euro. Scoperta una truffa informatica ai danni dei titolari.

Tramite un trucco con la posta elettronica, avevano fatto credere di essere fornitori e si erano fatti pagare dall’azienda. I carabinieri della stazione di Cigliano che hanno denunciato all’autorità giudiziaria due soggetti, ambedue già noti alle forze di polizia, per una truffa ordita con la tecnica cosiddetta del “man in the middle” ai danni di una società con sede amministrativa in Cigliano e sede legale in Romania.

Una truffa da 3mila euro

Nel caso in specie i carabinieri hanno raccolto sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei due che, acquisendo dati attraverso uno scambio di e-mail, si erano sostituiti artificiosamente ad un fornitore dell’azienda. In questo modo, come accennato, erano riusciti a farsi accreditare fraudolentemente la somma di 3mila euro quale corrispettivo del pagamento di alcune fatture dovute al vero fornitore.

