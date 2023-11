Si masturba davanti a una scuola: denunciato un 50enne. L’uomo dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

Si masturba davanti a una scuola: denunciato un 50enne

Un 50enne viene sorpreso mentre si stava masturbando davanti a una scuola. E’ accaduto nei giorni scorsi a Venaria, nei pressi di Torino.

Il fatto è avvenuto in pieno pomeriggio, fuori dalla scuola “Rigola”, in via Amati, nell’omonimo quartiere della città della famosa reggia.

All’improvviso un uomo ha iniziato a masturbarsi in strada, come se nulla fosse. Nonostante in via Amati, vicino alla zona d’ingresso e uscita dell’istituto scolastico, ci fossero studenti e genitori.

Alcuni minori, turbati da quello che stavano vedendo, hanno provato a chiedere aiuto a qualche automobilista mentre altri sono saliti a bordo di uno degli autobus di linea Gtt.

LEGGI ANCHE: Atti osceni nei pressi delle scuole: 41enne nei guai

L’intervento della polizia locale

In poco tempo, in via Amati sono però arrivate due pattuglie della polizia locale di Venaria, che hanno fermato il 50enne. L’uomo è poi stato portato al comando per l’identificazione, le procedure per la denuncia e tutti gli altri accertamenti del caso.

Si è scoperto che si tratta di un 50enne di nazionalità francese. E’ stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante di essersi masturbato davanti a una scuola.

Nel frattempo, i “civich” hanno iniziato a sentire sia gli studenti sia genitori e passanti per cercare di ricostruire ogni singolo istante di questa incresciosa vicenda.

Foto d’archivio

Su Prima Settimo leggi “Si masturba davanti a scuola: 50enne nei guai”