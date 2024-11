Si scontrano auto e autobus, un uomo incastrato nell’abitacolo. Delicato intervento di vigili del fuoco di Borgomanero e poi del 118.

Impatto tra auto e pullman di linea, un uomo finisce al pronto soccorso di Borgomanero. E’ accaduto l’altra sera, come riportano i colleghi di Prima Novara, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero è stata chiamata a intervenire nel comune di Miasino. Lungo la strada provinciale 43, in via Allegra, era avvenuto un incidente tra un autobus di linea e un’autovettura.

L’azione dei soccorritori

Arrivati sul posto, gli operatori hanno proceduto all’estricazione dell’autista della vettura, rimasto bloccato all’interno della stessa. Il ferito è stato consegnato alle cure dei sanitari della Croce rossa di Borgomanero e successivamente veniva trasportato all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. La situazione non pare comunque particolarmente grave.

Sul bus di linea per fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, e nemmeno il conducente del messo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Orta per i rilievi del caso e per definire la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

