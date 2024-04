Si sente male nel suo bosco di castagni: 69enne muore nonostante i soccorsi. L’allarme è stato lanciato da un parente che era con lui.

Si sente male nel suo bosco di castagni: 69enne muore nonostante i soccorsi

Era uscito con un parente per andare a fare manutenzione in un bosco di castagni di sua proprietà. Ma improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo. Il parente ha visto che la situazione era grave, e ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza per chiamare i soccorsi.

Ma non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno tentato lungamente di rianimare l’uomo, ma alla fine ha cessato di vivere. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabato 27 aprile, in una zona nel territorio di Boves, nel Cuneese.

LEGGI ANCHE: Cacciatore 61enne stroncato da malore mentre era nel bosco

L’azione dei soccorritori

La zona dove si era sentito male l’uomo è stata raggiuinta inizialmente da una squadra di terra, che ha trovato il 69enne ormai privo di conoscenza. Intanto la centrale operativa ha deciso di inviare anche un elicottero, eventualmente per trasportare il malcapitato in qualche pronto soccorso.

Ma non c’è stato nulla da fare, nonostante l’apporto degli operatori dell’eliambulanza: e alla fine l’uomo è stato dichiarato deceduto. Il corpo senza vita è stato portato in obitorio a disposizione del magistrato, che dovrà decidere se affidarlo ai familiari oppure se ordinare una autopsia. Sul posto anche i caarbinieri per i rilievi del caso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook