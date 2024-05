Soggiorna quattro notti a sbafo con pensione completa ad Arona: 54enne a processo. Era scappato da un’uscita di sicurezza con un conto non saldato da 700 euro.

Soggiorna quattro notti a sbafo con pensione completa ad Arona: 54enne a processo

Insolvenza fraudolenta: a giudizio 54enne campano che ha soggiornato a scrocco sul Lago Maggiore, in un albergo a quattro stelle di Arona tra il 17 e il 21 settembre del 2021. In caso di condanna, rischia la reclusione fino a due anni.

Secondo la ricostruzione, riportano i colleghi di Prima Novara, l’uomo si sarebbe presentato al check-in come dipendente di una grande catena di commercio elettronico in trasferta che necessitava di dormire una sola notte. In realtà, il campano si era fermato nell’hotel per quattro giorni, usufruendo della formula di pensione completa.

LEGGI ANCHE: Sparita la scroccona dei record: aveva viaggiato 151 volte gratis da Torino a Milano sul Frecciarossa

Poi era sparito senza farsi vedere

Dopo di che era fuggito, pare dall’uscita di sicurezza, senza pagare il conto: poco più di 700 euro. La denuncia presentata dal titolare della struttura ai carabinieri aveva dato il via alle indagini. L’uomo aveva usufruito di una serie di servizi aggiuntivi e i dipendenti si erano insospettiti quando, invano, gli avevano chiesto una carta di credito a supporto di quanto stava via via spendendo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook