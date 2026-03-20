Spacciatore scoperto dai carabinieri lancia la droga dal finestrino. Il tentativo di liberarsi dello stupefacente è però stato notato dai militari.

Spacciatore scoperto dai carabinieri lancia la droga dal finestrino

Nuovi interventi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Vercelli. L’ultima operazione andata a segno risale a giovedì scorso e si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio provinciale.

Durante un servizio di pattugliamento, i militari del nuucleo operativo radiomobile hanno fermato un’auto per un controllo. Subito dopo l’alt, gli occupanti del veicolo hanno cercato di disfarsi di un piccolo oggetto, lanciandolo dal finestrino. Il gesto non è passato inosservato: i carabinieri hanno recuperato l’involucro, risultato poi contenere circa 28 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata, mentre per il conducente è scattata la segnalazione amministrativa.

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Altri interventi anti-droga

L’episodio rappresenta solo uno dei risultati dell’attività portata avanti nelle ultime settimane. Nel complesso, i controlli hanno portato all’arresto di una persona, alla denuncia di quattro individui e alla segnalazione di altre diciassette all’ufficio territoriale del Governo. Sequestrati complessivamente circa 500 grammi tra hashish e marijuana, oltre a 55 grammi di cocaina.

Accanto all’azione repressiva, l’Arma ha intensificato anche la presenza sul territorio con presidi dinamici e ha rafforzato il dialogo con scuole e realtà educative locali, puntando sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione dei più giovani.

Foto d’archivio

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