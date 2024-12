Spara alla moglie ammalata e poi si toglie la vita con la stessa arma. Nuovo caso di omicidio-suicidio: protagonista della tragedia è un odontotecnico in pensione.

Spara alla moglie ammalata e poi si toglie la vita con la stessa arma

Un odontotecnico in pensione spara alla moglie gravamente ammalata di Alzheimer e poi si toglie la vita. Una tragedia quasi certamente originata dalla depressione e dalla fatica a dover convivere con una persona bisognosa di attenzione e cura costante. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 dicembre, a Castellamonte, centro del Canavese non lontano da Ivrea.

Protagonista del dramma è stato Bruno Bargetto, uomo di 71 anni, che ha ucciso con un colpo di pistola la moglie Mariangela Milani di 70 anni. Secondo i primi dettagli resi noti, l’uomo avrebbe colpito la moglie alla testa mentre lei era a letto. Poi avrebbe rivolto contro di sé la stessa arma. Il tutto nella villetta dove abitavano, in starda Canton Talentino 5, una zona residenziale poco fuori dal centro. Un modo per porre fine a un’esistenza che evidentemente era diventata per lui insopportabile.

LEGGI ANCHE: Omicidio e suicidio: la moglie morta dopo cinque giorni di agonia

Sconcerto in paese

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari. Per i due non c’era più nulla da fare. L’arma usata dall’ex odontotecnico era regolarmente detenuta.

La notizia si è sparsa in paese nel giro di poche ore, suscitando sconcerto. La coppia era ben conosciuta, e tutti sapevano dei problemi di salute della donna, e dell’impegno dell’uomo nel starle vicino. La coppia lascia due figli.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook