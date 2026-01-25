Spara alla madre con una pistola sparachiodi dopo una lite: donna in fin di vita. E’ poi stato lo stesso figlio a contattare i soccorritori.

Spara alla madre con una pistola sparachiodi dopo una lite

Grave episodio di violenza familiare l’altra notte a Caselle, nei pressi di Torino, dove una donna di 65 anni è stata colpita alla testa dal figlio al termine di una violenta discussione. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 prima dell’alba.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un agricoltore quarantenne e titolare di un’azienda agricola, avrebbe impugnato una pistola sparachiodi e avrebbe fatto fuoco contro la madre durante l’ennesimo litigio, per cause ancora in fase di accertamento. Subito dopo l’aggressione sarebbe stato lui stesso a contattare il numero di emergenza 112, pronunciando parole che non lasciano dubbi sulla gravità dell’accaduto: «Venite, ho ammazzato mia mamma».

La corsa all’ospedale

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Venaria, insieme ai sanitari del 118 di Azienda Zero. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione della donna, trovata con una profonda ferita alla testa.

La 65enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate gravissime e la prognosi resta riservata.

Il figlio, invece, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di Caselle, dove si trova in stato di fermo. Nei suoi confronti è stata formulata l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il contesto familiare e i motivi che avrebbero portato all’escalation di violenza, mentre proseguono gli accertamenti sull’esatta dinamica dei fatti.

Foto d’archivio

