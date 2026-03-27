Si spegne a 54 anni la titolare del ristorante Rolle a Viverone. Era un punto di riferimento per chi frequenta il lago, oggi l’addio.

Si spegne a 54 anni la titolare del ristorante Rolle a Viverone

Profondo cordoglio a Viverone per la scomparsa di Simona Foti, storica titolare del ristorante “Rolle”, venuta a mancare all’età di 54 anni. Una notizia che ha colpito la comunità e quanti la conoscevano, sia sul piano umano sia professionale. Un lutto che tocca il mondo del turismo: la donna e il locale sono conosciutissimi da chi frequenta il lago del basso Biellese.

Simona aveva dedicato gran parte della sua vita al lavoro, portato avanti con impegno e passione. Un aspetto che emerge chiaramente anche dalle parole affidate dai familiari al manifesto funebre, dove viene ricordata come una donna instancabile, legata profondamente alla sua attività. Stava attendendo un intervento al cuore.

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Oggi l’addio

A piangerla non sono solo i parenti, tra cui il fratello Massimo con Gabriella, ma anche i collaboratori del ristorante, che con lei hanno condiviso anni di lavoro e quotidianità. Il rosario è stato recitato nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, nella chiesa parrocchiale di Albiano, dove oggi, venerdì 27 marzo alle ore 11, si svolgeranno i funerali. Un ultimo saluto che si preannuncia molto partecipato, segno dell’affetto che la circondava.

«Ti ricorderò per la splendida persona che eri… solare e con un cuore grande una forza enorme hai combattuto fino alla fine: riposa in pace meravigliosa Simo». E’ uno dei tanti affettuosi commenti postati sui social in queste ore.

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