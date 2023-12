Sradicano la colonna dell’autovelox e la portano via sull’Ape. Probabilmente qualcuno era infastidito dall’apparecchio di controllo e ha deciso di toglierlo di mezzo…

Caricano la colonna dell’autovelox sull’Ape e fuggono via. E’ successo nei giorni scorsi a Bollengo, nel Canavese: quattro giovani hanno rubato il VeloOk arrivando a bordo di un’Ape, una Vespa e un altro motorino. Il gruppetto è stato ripreso dalle telecamere che li hanno immortalati mentre stradicano la colonnina, la caricano sull’Ape e fuggono via.

Forse i ragazzi erano infastiditi dall’apparecchiatura che controlla la velocità e hanno deciso di toglierla di mezzo. Oppure è stata una pura e semplice bravata.

La denuncia del sindaco

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, il sindaco di Bollengo Luigi Sergio Ricca ha comunque deciso di condividere le immagini del furto (o bravata) sui social e ai giovani ha lanciato un appello: «Inviterei i baldi giovanotti che sabato sera sono arrivati in via Burolo e se ne sono andati con la colonna per il controllo della velocità a portarla indietro. Magari qualcuno li conosce pure…»

In ogni caso, sono partite le indagini per individuare gli autori del furto.