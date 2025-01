Stanchi dei “bisognini” di Fido, inventano un concorso… Provocatoria iniziativa annunciata lungo una via di Alessandria: “Caga e scappa”.

In alcuni casi sono le amministrrazioni comunali a inasprire le sanzioni contro i proprietari di cani che non raccolgono i bisogni dei loro animali. Qualche volta accade che siano i cittadini a mettere in atto iniziative proprie più o meno ortodosse, come era accaduto di recente a Pray. Decisamente insolito è però il concorso annunciato in una strada di Alessandria, via Galimberti: si tratta del concorso “Caga e scappa”.

Una provocazione, ovviamente, per mettere in evidenza un problema reale e l’atteggiamento di troppi proprietari di animali. Il concorso prevede infatti di lasciare fare i bisogni al proprio cane, eludere le telecamere e la vista di altri cittadini, e scappare lasciando tutto lì. Queste indicazioni sono spiegate in alcuni cartelli che sono stati affissi lungo la strada.

Un problema reale

Il “Grande concorso Galimberti” vuole ovviamente denunciare, sia pure facendo dell’ironia, l’inciviltà di alcuni proprietari di cani che lasciano sporchi marciapiedi e strade. Una critica, postata sui social, anche all’amministrazione comunale, che secondo alcuni residenti avrebbe comunque la responsabilità di non aver installato i distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

