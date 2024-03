Strage di cervi: una trentina di animali si buttano nel vuoto inseguiti dai lupi. VIDEO

Strage di cervi: una trentina di animali si buttano nel vuoto inseguiti dai lupi. Le carcasse scoperte da alcuni escursionisti, servirà un elicottero per portarle a valle.

Strage di cervi: una trentina di animali si buttano nel vuoto inseguiti dai lupi

Più di trenta cervi sono stati trovati morti in un’area in alta Valle Stura, a Pontebernardo. Gli animali sono precipitati per centinaia di metri dalla Montagnetta ai piedi delle Barricate. Evidentemente stavano fuggendo terrorizzati in branco quando improvvisamente si sono ritrovati nel dirupo, probabilmente di notte.

E ci sono pochi dubbi sul fatto che questa fuga disperata fosse stata determinata da un branco di lupi affamati che erano a caccia e avevano avvistato il branco. Ad avvistare i corpi senza vita degli animali sono stati alcuni escursionisti.

Qui sotto, il video postato su YouTube da TargatoCn che mostra la strage di cervi.

Adesso occorrerà recuperare le carcasse

Non sarà facile recuperare le carcasse, vista la zona dove si trovano gli animali. Si tratta di un’area raggiungibile a piedi, ma impossibile a raggiungere con camion o altri mezzi di terra. Per cui occorrerà utilizzare degli elicotteri.

Come riportano le testate della zona, il sindaco Sabrina Rocchia sta aspettando istruzioni dagli enti preposti per la gestione delle carcasse. «Sarà l’Asl a valutare gli eventuali rischi igienico-sanitari, e quindi a decidere se potranno rimanere lì o drovranno essere rimosse. Se si deciderà per la rimozione, dovrà intervenire un elicottero, con costi molto alti. La morte di tutti quegli animali ci addolora molto. Chi è andato sul posto, si è trovato di fronte una scena straziante».