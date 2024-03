Strage di vitelli: 43 animali morti carbonizzati in autostrada. Il camion che li trasportava ha preso fuoco, il conducente è riuscito a salvarne solo 15.

Strage di vitelli: 43 animali morti carbonizzati in autostrada

Una morte orribile peer 43 vitelli, bruciati nel camion che aveva preso fuoco in autostrada. E’ accaduto all’alba di ieri, martedì 19 marzo, quando un camion carico di bestiame ha preso fuoco sull’autostrada A5 Torino-Aosta tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese.

Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante ha preso fuoco. All’autista è rimasto solo il tempo di accostare: immediatamente ha iniziato a far scendere gli animali, ma è riuscito a liberarne solo 15 sui 58 che strasportava. Poi le fiamme hanno avvolto tutto il rimorchio.

L’ontervento dei vigili del fuoco

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Presenti anche la polizia stradale, gli ausiliari di Ativa e i veterinari dell’Asl To4.

Purtroppo per gli altri animali non c’è stato nulla da fare e sono morti carbonizzati all’interno del mezzo che stava viaggiando in direzione Torino. Illeso l’autista del camion.

Disagi al traffico

Il tratto di autostrada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell’area. Il traffico è stato deviato provvisoriamente verso l’uscita di San Giorgio. Lunghe code e disagi al traffico che poi è tornato alla normalità.