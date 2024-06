Strangola la moglie malata di Alzheimer e poi si consegna ai carabinieri. Dramma della disperazione di due ultraottantenni.

Strangola la moglie malata di Alzheimer e poi si consegna ai carabinieri

Non ha più retto alla situazione e in un raptus ha ucciso la moglie, da tempo malata di Alzheimer. Dramma della disperazione l’altra notte a Beinette, centro in provincia di Cuneo. I protagonisti sono due pensionati, lei di 84 anni, Maria Orlando, lui di 85, Ernesto Bellino.

E’ stato lui nella mattinata di ieri, venerdì 28 giugno, a chiamare i carabinieri e ammettere le sue responsabilità.

Una coppia tranquilla

Secondo quando emerso dai primi riscontri, non ci sarebbero precedenti di violenza o liti tra i due. Certo, una situazione pesante, in parte alleviata dalla badante che si prendeva cura della donna ormai non più autosufficiente. Evidentemente qualcosa l’altra notte ha portato all’esasperazione l’85enne.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli esperti della Scientifica per le indagini di prassi, anche se non sembra ci siano particolari misteri. L’uomo avrebbe ucciso la donna strangolandola. Adesso bisognerà comunque chiarire nei dettagli tutto quanto è accaduto nella notte della tragedia.

Ora l’uomo è in stato di fermo. I due hanno un figlio che vive in zona.

