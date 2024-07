Stroncato da un malore dopo l’ultimo giorno di lavoro. Lutto per un magazziniere 61enne morto poche ore dopo essere andato in pensione.

Stroncato da un malore dopo l’ultimo giorno di lavoro

Un destino atrocemente beffardo ha portato via un uomo che era andato i pensione da poche ore. Si tratta di Claudio Angeli, “Caci” per gli amici, 61 anni, stroncato da un malore nella notte tra venerdì e sabato che lo ha colpito nella propria abitazione di Cossato, in frazione Pichetta.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, la moglie dell’uomo ha spiegato che il marito ha cominciato a sentirsi male dopo aver giocato la consueta partita di calcio del venerdì sera con i suoi amici. «Era rientrato a casa molto accaldato – questa la testimonianza della donna -, aveva bevuto dell’acqua ghiacciata, e non si era sentito bene. Molto preoccupata, ho subito richiesto l’intervento immediato del 118, prontamente accorso, che ha fatto tutto il possibile per salvarlo. Ma purtroppo mio marito non ce l’ha fatta. Penso sia morto a seguito di una congestione…»

LEGGI ANCHE: Malore nello studio, morto improvvisamente medico di 65 anni

Era appena andato in pensione

Come accennato Claudio Angeli aveva concluso proprio venerdì la sua carriera lavorativa come capo magazziniere in un’azienda tessile a Vigliano Biellese. Il feretro è poi stato accompagnato al tempio crematorio di Biella.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio nella chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza a Cossato. Ha lasciato la moglie Maria Pompea, il figlio Luca con la moglie Daniela, le nipotine Greta e Sveva. Ha lasciato anche i fratelli Giuseppe, Alberto e Tiziana, oltre ad altri parenti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook