Svuotava i conti dei fedeli e faceva regali per 800mila euro alla perpetua. Un ex parroco 81enne a processo per circonvanzione d'incapace.

Svuotava i conti dei fedeli e faceva regali per 800mila euro alla perpetua

Un ex parroco di 81 anni finisce a processo per circonvenzione d’incapace. Secondo le accuse, avrebbe approfittato della fiducia di alcuni fedeli con problemi psichiatrici o deficit cognitivi, nello specifico una vedova e il figlio, così come un’altra parrocchiana, per svuotare i loro conti. Lo riporta l’Ansa Piemonte. Si tratta di don Paolo Bianciotto, ex parroco a Pinerolo.

L’indagine era partita da movimenti sospetti sul conto del sacerdote e su altri conti a lui riconducibili, in cui sarebbe confluito anche del denaro della parrocchia e dell’associazione “Nuova scuola Mauriziana”. Il fatto è però procedibile solo con querela di parte, in questo caso del vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, che non l’ha fatta.

Il denaro in parte investito, in parte finito in doni stratosferici alla perpetua

Il denaro, secondo le risultanze delle indagini, sarebbe andato in parte in alcuni investimenti. E anche, una decina d’anni fa, anche alla perpetua, non indagata, con doni come due case, un’auto, due bar e altro.

In passato don Bianciotto, ex vicario dell’allora vescovo di Pinerolo, Piergiorgio Debernardi, era stato sospettato di avere falsificato la firma del superiore per poter ottenere uno scoperto bancario di 150mila euro, su cui era stata aperta un’inchiesta dopo la querela del vescovo, poi ritirata.

