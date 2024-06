Tenta di rubare rame da una cabina elettrica ma resta folgorato. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni al Cto: denunciato anche per interruzione di pubblico servizio.

Tenta di rubare rame da una cabina elettrica ma resta folgorato

Forza lo sportello di una centralina elettrica e prova a staccare dei fili di rame, evidentemente con lo scopo di riuscire poi a rivendere il materiale. Ma gli è andata male: ha toccato un cavo in tensione ed è stato sbalzato lungo la strada, esanime.

E’ accaduto l’altro giorno a Rivoli, nel Torinese. Il ladro maldestro, un uomo di 35 anni, è stato soccorso da un passante che lo ha notato immobile sull’asfalto, e ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto gli operatori del 118 che lo hanno preso in cura, ma anche i carabinieri che hanno subito capito che cosa stava cercando di fare.

Portato al Cto

L’uomo è stato portato al pronto soccorso del Cto, dove si trova al momento ancora ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Quando si riprenderà, dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto: i carabinieri lo hanno infatti denunciato per tentato furto aggravato e interruzione di servizio pubblico.

