Tocca fili in tensione con il cassone del camion: operaio muore folgorato

Tragedia sul lavoro in un’azienda agricola nelle campagne di Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un operaio ha perso la vita in seguito a una scarica elettrica mentre era alla guida di un mezzo d’opera. L’uomo, di origine straniera, secondo le prime ricostruzioni si trovava all’interno di un capannone quando è stato colpito dalla folgorazione. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

L’operatori si trovava su un camion che, forse nel momento in cui ha aperto il cassone, ha toccato alcuni fili in tensione. L’esatta dimanica è comunque al veglio delle forze dell’ordine.

L’intervento dei soccorritori

A lanciare l’allarme sono stati i titolari dell’impresa che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per la sorte dell’uomo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

