Padre di famiglia muore folgorato dalla corrente elettrica

E’ probabilmente morto a seguito di una scarica elettrica. Al momento, è questa l’ipotesi più accreditata per la tragedia accaduta lunedì 30 dicembre in un’azienda di Ghislarengo, a seguito della quele ha perso la vita Marco Bergamaschi, 51enne residente a Carpignano Sesia.

L’uomo era ben conosciuto in zona: ex presidente della Pro loco di Carpignano, ha lasciato la moglie e due figli. La tragedia è avvenuta in un’azienda azienda che produce materiali plastici, e che da qualche tempo è stata acquisita da una multinazionale.

L’uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso. Ma purtroppo poco dopo è sopraggiunto il decesso.

Indagini in corso

Come accennato, al momento l’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato folgorato durante i lavori di manutenzione del capannone, dove la produzione in quel momento era ferma. Non è però escluso che l’operaio possa essere stato colpito da un improvvisop malore che non gli ha lasciato scampo. Qualche indicazione in più potrà arrivare dall’esito dell’autopsia, oltre che dalle indagini che si stanno facendo in azienda.

