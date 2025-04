Tornavano a piedi dalla discoteca: quattro giovani investiti nella notte. Uno è finito al pronto soccorso in codice rosso, gli altri sono meno gravi.

Uno è stato ricevrato con codice rosso, due con il giallo, il quarto è rimasto miracolosamente illeso. Ma poteva essere una tragedia: l’altra notte quattro ragazzi sono stati travolti da un’auto mentre stavano tornando a piedi a casa dopo aver trascorso la serata in una discoteca. E’ accaduto nei pressi del casello autostradale di Vignole Borbera, vicino ad Alessandria.

I quattro stavano camminando sul ciglio di una strada statale. Erano quasi le 4 del mattino quando una vettura è piombata sul gruppetto: al momento sono ancora in corso le indagici per ricostruire esattamente l’episodio, e per stabilire le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

L’intervento dei sanitari

Sta di fatto che tre ragazzi hanno dovuto essere portati d’urgenza all’ospedale, e uno di loro è arrivato con il codice di massima gravità. Dopo una serie di accertamenti, per fortuna i medici hanno potuto considerare fuori pericolo i tra giovanissimi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Novi Ligure.

