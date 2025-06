Traffico di cuccioli sulla A4: salvati nove cagnolini. Operazione messa a segno dalla polizia stradale di Novara.

Una pattuglia della polizia stradale di Novara ha fermato nei giorni scorsi un furgone sospetto lungo l’autostrada A4 Milano-Torino, al confine tra Lombardia e Piemonte.

All’interno del mezzo, con targa straniera e cinque persone a bordo, sono stati trovati numerosi pacchi destinati a cittadini stranieri residenti a Torino. Durante l’ispezione, gli agenti hanno udito deboli latrati provenienti da alcune scatole. Una volta aperte, la scoperta: nove cuccioli di cane di razza maltese e Shih Tzu, tra le 4 e le 10 settimane di vita, stipati in condizioni igieniche critiche e privi di qualsiasi documentazione sanitaria.

Intervento immediato del servizio veterinario

Il servizio veterinario dell’Asl di Novara è intervenuto tempestivamente sul posto. I cuccioli sono stati sequestrati e trasferiti al canile sanitario di Novara, gestito dall’Ente nazionale protezione animali (Enps), per ricevere le cure necessarie.

Il conducente del furgone, un cittadino romeno, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da compagnia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara è stata informata dell’accaduto.

Sanzioni e conseguenze

Oltre alla denuncia penale, è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 4.130 euro per trasporto internazionale abusivo di animali. Le autorità hanno inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

