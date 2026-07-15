Tragedia in autostrada, muore motociclista torinese nello schianto con un’auto

Un motociclista di 68 anni, residente a Torino, è morto l’altra mattina in un incidente avvenuto sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione della Francia. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in una violenta collisione con un’automobile. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non è stato possibile fare nulla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori autostradali. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravissime lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Indagini sulla dinamica dello schianto

Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato durante una fase di sorpasso che coinvolgeva la motocicletta, un’autovettura e un mezzo pesante.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella di un possibile malore che potrebbe aver colpito il motociclista poco prima dell’impatto. Si tratta però di una circostanza ancora da verificare attraverso gli accertamenti tecnici e medico-legali disposti dall’autorità competente.

LEGGI ANCHE: Moto fuori strada a Masserano: padre e figlio di Gattinara finiscono in ospedale

Traffico in tilt per diverse ore

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, il casello di Savona è rimasto temporaneamente chiuso. La decisione ha provocato lunghe code sull’A10 e rallentamenti anche lungo la viabilità ordinaria.

La circolazione è tornata progressivamente alla normalità soltanto nel corso del pomeriggio, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza e riaperto il tratto interessato dall’incidente.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook