La tragedia del Cusio si allarga: morta anche la bimba coinvolta nell’incidente in A1. Summer aveva 4 anni e lottava tra la vita e la morte. Ora resta solo la madre, ancora in condizioni gravissime.

La tragedia del Cusio si allarga: morta anche la bimba coinvolta nell’incidente in A1

Si aggrava ulteriormente il bilancio del tragico incidente avvenuto sull’A1, nei pressi di Barberino del Mugello, che ha coinvolto una famiglia di Gravellona Toce. È infatti morta all’ospedale pediatrico Meyer a Firenze anche la bambina di 4 anni che si trovava sulla Fiat Panda, travolta da un tir nel primo pomeriggio di martedì.

La notizia è stata confermata dai carabinieri del Comando provinciale di Verbania. La piccola Summer era stata ricoverata in condizioni disperate subito dopo lo schianto: i soccorritori l’avevano trovata in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione e le cure in ospedale purtroppo non sono bastati.

Una famiglia distrutta

La famiglia viaggiava su una Fiat Panda in direzione Bologna, quando si è improvvisamente bloccata in corsia di marcia. Un video di sorveglianza mostrerebbe l’auto ferma per alcuni secondi con le quattro frecce attivate. Diversi automobilisti sarebbero riusciti ad evitarla, ma il camion sopraggiunto poco dopo non avrebbe avuto il tempo necessario per fermarsi: il violento schianto ha distrutto completamente la parte posteriore dell’utilitaria.

A bordo dell’auto viaggiavano anche i nonni, la zia e la madre della bambina, tutti e quattro sono morti sul colpo. Al momento l’unica sopravvissuta, seppure in condizioni molto gravi, è la mamma della piccola, che si trovava alla guida della vettura. Le tre vittime sono Mauro Visconti, 69 anni, di Verbania; Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, originaria del Perù; Carla Stephany Visconti, 39 anni, nata in Perù. Tutti e tre vivevano a Gravellona Toce e facevano parte del nucleo familiare della conducente dell’auto, Silvia Visconti, 37 anni, figlia e sorella delle vittime, anche lei rimasta gravemente ferita.

Indagini in corso

Una tragedia che ha sconvolto la comunità del Verbano Cusio Ossola, lasciando sgomento e dolore anche a distanza di centinaia di chilometri. Intanto sono partite le indagini: da capire come mai l’utilitaria della famiglia si sia improvvisaemnte bloccata in una situazione così drammaticamente pericolosa.

Nella foto Silvana Visconti con la piccola Summer (da Facebook)

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook