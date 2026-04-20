Tragedia alla Granfondo Torino: due ciclisti muoiono dopo malori durante la gara. I due amatori deceduti hanno rispettivamente 67 e 61 anni.

Tragedia alla Granfondo Torino: due ciclisti muoiono dopo malori durante la gara

Doveva essere una giornata di sport e passione sulle strade del Torinese, ma la Granfondo Internazionale Torino si è trasformata in un dramma. Durante la manifestazione amatoriale, si sono verificati diversi malori tra i partecipanti, due dei quali si sono rivelati fatali.

Le vittime sono due uomini, colpiti da arresto cardiaco nel corso della gara. Il primo, un ciclista di 67 anni residente a Pinerolo, si è accasciato mentre si trovava a Pino Torinese. Soccorso immediatamente dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale di Chieri, dove è morto poco dopo il ricovero.

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Il secondo malore fatale

Il secondo, 61 anni, originario di Collegno, è stato invece assistito direttamente sul posto. Dopo le prime manovre di rianimazione, è stato elitrasportato all’ospedale Molinette di Torino in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, anche per lui non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo in entrambi i casi: sul percorso erano presenti squadre del 118 e volontari della Croce rossa di Torino, che hanno utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare i due ciclisti.

Accertamenti in corso

La manifestazione, molto partecipata e attesa dagli appassionati, è stata così segnata da una doppia tragedia che ha scosso profondamente organizzatori e partecipanti. Le cause dei decessi sarebbero riconducibili a problemi cardiaci, ma saranno gli accertamenti a confermare con precisione quanto accaduto.

Foto d’archivio

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