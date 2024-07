Tragedia in alpeggio: sbalzato da un trattore, muore cadendo in un dirupo. La vittima aveva solo 36 anni, era al lavoro in quota con altri colleghi.

Tragedia in alpeggio: sbalzato da un trattore, muore cadendo in un dirupo

Si trovava a bordo di un trattore sul quale erano anche altre due persone. Era al lavoro in un alpeggio a 1800 metri, nel territorio comunale di Challand-Saint-Victor. Imoprovvisamente sarebbe stato sbalzato dal mezzo ed è finito in un dirupo, riportando traumi che gli sono costati la vita.

Il lavoratore si chiamava Badi Mohammed, era di origini marocchine ed aveva 36 anni. L’incidente si è verificato l’altro giorno. Come riporta Aosta Sera, per medico e tecnici del Soccorso alpino valdostano raggiungere la zona in elicottero non è stato possibile, perché la natura dell’area, ad oscurità già calata, non è tale da consentire il volo notturno in sicurezza.

L’arrivo dei soccorritori

I soccorritori sono stati così fatti sbarcare nel punto più prossimo possibile, a Verrès, e si sono mossi via terra assieme ai vigili del fuoco. Una volta sul luogo, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore.

Gli esiti dei primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Châtillon-Saint-Vincent e dello Spresal dell’Usl sono attesi in procura, che vaglierà la situazione ai fini dell’individuazione di eventuali responsabilità.

