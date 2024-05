Tragedia in fattoria: 72enne incornato e ucciso da una mucca. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Lui e il fratello erano in stalla, e probabilmente stavano cercando di separare una mucca da un vitello. Improvvisamente la mucca si è rivoltata, incornandolo al torace e poi calpestandolo una volta che era finito a terra. E’ morto così Silvano Brunini, pensionato di 72 anni residente a Magnago, centro lombardo posto tra Novara e Busto Arsizio.

Come riporta Prima Milano Ovest, la tragedia è avvenuta l’altra sera. I due avevano dato da mangiare a tutti gli animali in stalla, e poi stavano appunto cercando di separare un vitello da madre, che evidentemente si è irritata al punto da rivoltarsi e ferire mortalmente l’uomo.

L’intervento dei soccorsi

E’ stato il fratello a chiamare i soccorsi. Scattato l’allarme, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Purtroppo per l’uomo, non c’è stato nulla da fare: il colpo della mucca gli aveva sfondato la cassa toracica, e sono risultati vani tutti i tentativi di rianimarlo. Silvano Brunini lascia la moglie, una figlia, una sorella e altri parenti.

