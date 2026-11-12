CronacaFuori zona
Tragedia in Monferrato: 83enne muore nello schianto tra tre mezzi
Impatto molto violento, per il pensionato non c’è stato nulla da fare.
Un uomo di 83 anni è morto l’altro giorno in un grave incidente stradale avvenuto tra Pecetto di Valenza e Bassignana, nel Monferrato. La tragedia si è verificata nel pomeriggio lungo la strada provinciale 78 Valenza-Rivellino. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, che hanno riportato danni molto ingenti a causa della violenza dell’impatto.
Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva della provinciale, lungo un tratto già teatro in passato di altri sinistri. La collisione è stata particolarmente violenta, tanto che uno dei mezzi è terminato fuori dalla carreggiata. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire la sequenza dei fatti.
Inutili i soccorsi per l’uomo di 83 anni
Subito dopo l’incidente è scattata la richiesta di intervento ai soccorritori. Sul luogo dello scontro sono arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La situazione è apparsa immediatamente molto grave, soprattutto per uno degli occupanti dei veicoli coinvolti. Per l’anziano di 83 anni non c’è stato nulla da fare: l’uomo ha perso la vita in seguito al terribile impatto.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sull’identità della vittima e non è ancora disponibile una ricostruzione completa dell’accaduto. Le verifiche dovranno chiarire come i tre mezzi siano entrati in collisione e quali circostanze abbiano determinato il drammatico esito. Restano dunque diversi interrogativi sulla dinamica dello schianto, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità intervenute.
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Traffico in difficoltà, indicate strade alternative
L’incidente ha provocato anche ripercussioni sulla circolazione lungo la provinciale, un collegamento utilizzato per gli spostamenti tra Valenza e Bassignana. Nelle ore successive allo scontro sono stati consigliati percorsi alternativi per evitare il tratto interessato. Per chi proveniva da Valenza verso Bassignana è stato indicato il passaggio attraverso Mugarone, così da aggirare la zona dell’incidente.
I carabinieri si sono occupati degli accertamenti necessari a stabilire le cause della collisione. In zona la tragedia ha riporta l’attenzione sulla sicurezza della provinciale 78, dove anche in passato si sono verificati incidenti particolarmente gravi.
Foto d’archivio
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