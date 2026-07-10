Tragedia sul massiccio del Monte Rosa: alpinista precipita e perde la vita

Un alpinista tedesco ha perso la vita nella mattinata di ieri, giovedì 9 luglio, sul Breithorn Orientale, nel massiccio del Monte Rosa, nel versante che guarda verso la Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, a circa 4.000 metri di quota, mentre l’uomo stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad altri due connazionali. L’allarme è stato lanciato da alcuni alpinisti presenti nella zona, che hanno assistito alla caduta.

La caduta durante la discesa

Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista è precipitato per un tratto compreso tra i 150 e i 200 metri mentre affrontava una delle fasi più delicate dell’escursione. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e saranno oggetto degli accertamenti delle autorità competenti.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente. Purtroppo, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e i soccorritori hanno potuto soltanto recuperarne il corpo.

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Indagini in corso

La salma è stata trasportata a Champoluc, dove saranno eseguite le procedure previste dalla normativa. Il riconoscimento ufficiale della vittima è stato affidato agli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

Nel frattempo sono proseguite anche le operazioni di recupero degli altri alpinisti che si trovavano nella stessa zona del Breithorn Orientale. Secondo le informazioni disponibili, nessuno di loro ha riportato ferite. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare le cause della tragica caduta. Lo riporta Aosta Sera.

Foto d’archivio

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