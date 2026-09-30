Tragedia sul Monte Rosa, escursionista americano muore in un crepaccio

Incidente mortale sul massiccio del Monte Rosa. Un turista americano di 55 anni ha perso la vita l’altro giorno dopo essere caduto in un crepaccio sul plateau del Breithorn, sopra Zermatt, in territorio svizzero.L’incidente è avvenuto in un’area vicina al ghiacciaio del Piccolo Cervino.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si è incamminato poco dopo mezzogiorno in una zona chiusa ai pedoni. Le cause della caduta sono ancora al vaglio della Polizia cantonale del Vallese. L’area era interdetta al transito pedonale, ma resta da chiarire che cosa sia accaduto prima che il turista finisse nel crepaccio.

Le ricerche dei soccorritori

Dopo l’allarme, i soccorritori hanno avviato le operazioni di ricerca nella zona del plateau. L’uomo è stato localizzato rapidamente e le squadre hanno raggiunto il punto in cui era caduto. Le ricerche si sono concentrate nei pressi del ghiacciaio, in un contesto d’alta quota sul versante svizzero del Monte Rosa.

Una volta arrivati dall’uomo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’intervento si è concluso con il recupero della vittima. Per il turista non c’era più nulla da fare: la caduta nel crepaccio gli è stata fatale.

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Aperta un’inchiesta

Il pubblico ministero cantonale ha aperto un fascicolo per ricostruire le circostanze esatte dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica della caduta e perché l’uomo si trovasse nell’area chiusa al passaggio dei pedoni. Le verifiche sono affidate alle autorità svizzere, che stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

La tragedia è avvenuta sul plateau del Breithorn, montagna che fa parte del massiccio del Monte Rosa e sovrasta Zermatt dal lato svizzero. Il luogo dell’incidente è vicino al ghiacciaio del Piccolo Cervino, in una zona d’alta quota dove le condizioni del terreno possono rendere particolarmente rischioso il transito fuori dai percorsi consentiti.

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