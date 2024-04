Tragedia sul Gran Paradiso: precipita e muore alpinista 46enne. Era solo, l’allarme è stato lanciato dalla moglie che non riusciva più a mettersi in contatto con lui.

Tragedia sul Gran Paradiso: precipita e muore alpinista 46enne

Un alpinista di nazionalità francese (Benoît Bordat, 46 anni, di Annemasse) ha perso la vita l’altra sera. L’uomo è precipitato sull’Herbetet (3.778 metri), cima del massiccio del Gran Paradiso.

L’allarme è scattato dopo le 19.30: la moglie non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo, e così si è rivolta alla centrale unica del soccorso.

L’alpinista era partito da solo da Tignet, in Valsavarenche, dove il Corpo forestale della Valle d’Aosta ha rinvenuto la sua auto parcheggiata. Come riporta Aosta Sera, il suo corpo ormai senza vita è stato individuato in un canale. Verosimilmente potrebbe essere scoivolato lungo il percorso, ed è finito nel dirupo mentre era in fase di salita verso la punta, con ancora i ramponi indosso.

LEGGI ANCHE: Malore in montagna: scialpinista riesce a chiamare i soccorsi, poi muore

Il recupero del corpo

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino caldostano, intervenuto nella zona in elicottero. E’ stato portato in camera mortuaria ad Aosta, dove si è tenuto il riscontro esterno del medico legale.

Sono stati messi in evidenza i numerosi traumi riportati come causa della morte. Le pratiche di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

L’ultimo ad averlo visto sul sentiero

Nell’ambito degli accertamenti sull’incidente, i militari hanno anche sentito un altro alpinista, che ieri si trovava nella stessa zona per un’escursione. Ha riferito di aver incrociato, mentre era in procinto di salire in vetta, la vittima dell’incidente e di averla incontrata nuovamente durante la discesa.

In quel frangente, l’alpinista francese gli è apparso affaticato, ma si era detto determinato a proseguire l’ascensione.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook