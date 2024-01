Travolge e uccide un ciclista, poi scappa. Rintracciato e arrestato. La vittima è un 47enne, l’incidente è avvenuto sotto gli occhi di un altro automobilista.

Un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, domenica 21 gennaio, a Borgaro Torinese. La vittima, Giuseppe Grippaldi, 47 anni, stava pedalando verso casa. L’automobilista che l’ha investito ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso.

Ad assistere alla scena un altro automobilista, che ha subito chiamato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per il ciclista non c’era più niente da fare. La compagna della vittima non appena ha saputo dell’incidente si è precipitata sul luogo dell’incidente, dove ha trovato il suo uomo senza vita.

Individuato il conducente dell’auto

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio, è stato infine individuato ed arrestato il copnducente della vettura. Si tratta di un cinquantenne residente a Caselle, che dopo l’urto con il ciclista si era dato alla fuga con la sua Fiat Panda. Oltre ad alcune testimonianze oculari, a dare una grande mano agli investigatori dell’Arma sarebbero state le telecamere poste nell’area.

