Travolta da un furgone, muore dopo 50 giorni in ospedale. Una donna era stata investita da un corriere che stava facendo consegne. Non ce l’ha fatta.

Travolta da un furgone, muore dopo 50 giorni in ospedale

Era il 16 aprile quando una donna di 78 anni stava passeggiando per le strade del suo paese quando è stata investita dal furgone di un corriere. Il veicolo era appena ripartito dopo una consegna, e la donna è finita sotto una ruota. Il conducente si era subito fermato a prestare soccorso, ma la donna era in gravi condizioni.

Sul posto erano arrivati i sanitari del 118, e la donna era stata portata con l’elisoccorso al Cto di Torino. L’altro giorno, dopo circa sette settimane di ricovero, la donna ha cessato di vivere nonostante gli sforzi del personale sanotario. Si tratta di Carla Guglielmino, parrucchiera in pensione di 78 anni residente a Giaveno, nel Torinese.

Scatta la denuncia per omicidio stradale

Adesso il conducente del furgone dovrà rispondere di omicidio stradale. Saranno i rilievi delle forze dell’ordine e il successivo dibattito a stabilire se abbia responsabilità in quanto è accaduto. Saranno quindi da ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto. La donna stava attraversando la strada a pochi metri dalla sua abitazione: evidentemente non si è accorta del furgone che era in partenza, e il conducente non ha visto in tempo la donna.

Foto d’archivio

