Operatrice sociale di 56 anni travolta e uccisa da un tir. La donna era in bici, il camionista non si è accorto di lei mentre svoltava.

Una donna di 56 anni ha perso la vita l’altro giorno, travolta da un tir mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Il fatto è accaduto a Lagnasco, centro in provincia di Cuneo.

Secondo una prima ricstruzione della dinamica, camion e bicicletta erano fermi per via di un semaforo rosso. Al verde sono ripartiti, e il tir ha effettato una svolta, ma il conducente non si è accorto di avere la donna in bici vicino al mezzo, ed è finita sotto le ruote. Una ricostruzione più ufficiale è comunque al vaglio delle forze dell’ordine.

L’intervento dei soccorritori

La vittima si chiamava Daniela Quaglia, aveva 56 anni e lavorava come operatrice socio-sanitaria. Sul posto dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e poi l’elicottero del 118, chiamato per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare: la donna è morta pressoché sul colpo.

Spetta ora al magistrato concedere il via libera per il funerale: per ora il corpo è stato composto all’ospedale di Saluzzo.

Foto d’archivio

