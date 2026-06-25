Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di ieri, mercoledì 24 giugno, in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno della raffineria Sarpom di Trecate. L’uomo, dipendente di una ditta esterna alla società con sede nella frazione di San Martino, è stato travolto da un mezzo pesante mentre si trovava nell’area degli impianti.

Secondo le prime informazioni, l’operaio stava lavorando alla manutenzione di uno dei grandi serbatoi della raffineria quando è inciampato ed è caduto a terra. In quel momento sarebbe stato investito da un altro collega alla guida del camion. La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio degli organi competenti.

Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale

Sul posto è intervenuta una squadra medica del 118, che ha prestato le prime cure al ferito direttamente all’interno dello stabilimento. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi e per questo è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

L’uomo è ricoverato nella struttura sanitaria novarese, dove ha già subito un intervento delicato. La prognosi resta riservata. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico e le conseguenze riportate nell’incidente avvenuto durante l’attività lavorativa.

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Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, lo Spresal. Gli operatori dovranno ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto l’investimento e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza previste nell’area interessata dai lavori.

Foto d’archivio

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