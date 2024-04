Travolto da una scarica di sassi a 4mila metri: alpinista salvato con l’elicottero. E’ accaduto sul Monte Bianco, per fortuna non ci sono conseguenze gravi.

E’ stato travolto da una scarica di sassi mentre affrontava la cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. Momenti di paura per un alpinista francese, costretto a chiamare i soccorritori intorno al mezzogiorno di ieri, sabato 13 aprile.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, al momento dell’incidente, lo scalatore si trovava oltre i 4mila metri di quota e questo ha reso necessario un allungo al verricello, con la necessità di operare a più di 100 metri dall’aeromobile per recuperarlo.

Il traporto al pronto soccorso di Aosta

I tecnici del Soccorso alpino valdostano hanno quindi raggiunto il malcapitato. E, non senza difficoltà, lo hanno poi condotto in abitacolo e il medico dell’equipaggio ha provveduto al suo trasporto in ospedale.

Visitato e medicato al pronto soccorso del “Parini” di Aosta, per fortuna non sono stati riscontrati traumi o ferite serie. Alla fine è stato medicato solo per il trauma ad una mano, tant’è che l’uomo è stato dimesso nelle ore successive.

