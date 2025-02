Travolto da una trinciatrice, muore sul lavoro a 58 anni

Travolto da una trinciatrice, muore sul lavoro a 57 anni. L’uomo stava facendo manutenzione sul macchinario quando è avvenuta la disgrazia.

Travolto da una trinciatrice, muore sul lavoro a 57 anni

Sono ancora in corso le indagini per stabilire la dinamica di un terribile incidente sul lavoro che ha stroncato la vita di un uomo di 57 anni. E’ accaduto l’altro giorno a Montanera, centro del Cuneese. La vittima è Giovanni Caula, titolare di una nota azienda agricola del paese. Padre di due figli, era molto conosciuto nella comunità locale. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 nella sede della sua azienda. Come accennato, la dinamica è ancora da accertare: ma sembra che Caula sia stato travolto da una trinciatrice, macchinario utilizzato per il taglio dell’erba sul quale pare stesse effettuando un intervento di manutenzione.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto del personale del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i funzionari dello Spresal, il servizio dell’Asl che si occupa della prevenzione degli infortuni sul lavoro, per chiarire la dinamica dell’accaduto.

«Non possiamo più permetterci di perdere altre vite sul lavoro». Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, Unione generale del lavoro, in merito all’incidente in cui ha perso la vita Caula.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook