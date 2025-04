Tre asini vagano per la strada a Brusnengo. Gli animali rappresentavano un potenziale pericolo: sono intervenuti i carabinieri.

Tre asini vagano per la strada a Brusnengo

Tre asini vaganti sono stati avvistati in mezzo alla strada a Brusnengo: gli animali si erano evidentemente allontanati dal loro proprietario, girovagando per il paese. Ma costituivano un potenziale rischio per la sicurezza di automobilisti e motociclisti, tant’è che ai carabinieri sono arrivate diverse segnalazioni da parte di automobilisti e residenti. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Da ricordare che qualche mese fa un caso analogo era accaduto nella zona di Doccio, in Valsesia, quando due asini avevano bloccato la circolazione sulla strada 299 all’altezza del viadotto.

L’intervento dei militari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a risalire al proprietario degli asini. L’uomo ha quindi recuperato i propri animali.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook