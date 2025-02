Asini in fuga sulla 299 a Doccio: uno viene travolto e ucciso. Alcune auto si sono fermate finché gli spaventatissimi animali hanno trovato una via di fuga.

Asini in fuga sulla 299 a Doccio: uno viene travolto e ucciso

E’ la sera di lunedì scorso quando una donna che sta percorrendo la strada 299 verso Borgosesia per andare al lavoro nota che all’inizio del viadotto di Doccio ci sono auto ferme con le frecce che lampeggiano. Inizialmente pensa a un incidente, o a qualcuno che non si è sentito bene.

Poi però accende i fari abbaglianti capisce di che cosa si tratta: due asini, uno bianco e uno scuro, probabilmente fuggiti da qualche cascinale, sono sulla carreggiata, spaventatissimi dai fari delle auto e da tutta quella confusione.

«Noi eravamo bloccati in coda – racconta ora la donna -: non potevamo muoverci, e meno male che non c’erano auto che provenivano da Borgosesia. Io che ero l’ultima della fila ho chiamato il 112 e mi sono fatta passare i carabinieri per avvisare che c’era un pericolo lungo la strada provinciale. Del resto, la presenza di animali lungo una strada è rischiosa di giorno, figuriamoci di notte. All’improvviso però gli asini sono usciti dalla carreggiata e si sono diretti verso Roccapietra».

Uno degli animali viene investito

Alla fine dunque le vetture ferme possono riprendere la loro strada e il problema si risolve da solo, ma non per i due poveri asini. «All’indomani – riferisce ancora la donna – ho saputo che uno dei due animali purtroppo era stato investito da un’auto o due, non so di preciso. E’ andata ancora bene che nessuna persona si sia fatta male, almeno credo… Mi spiace invece per gli asini. Però queste cose non possono succedere perché chi detiene degli animali deve esserne anche responsabile».

