Tre cinghiali attraversano la strada, auto finisce contro il guard-rail

Incidente la scorsa notte in superstrada Biella-Laghi all’altezza di Masserano. Un’automobilista si è visto sbucare al’improvviso tre cinghiali dai campi adiacenti la carreggiata, e per evitare un impatto diretto ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cossato per i rilievi. Per fortuna il conducente non si è fatto male.

