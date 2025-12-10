Tre escursionisti dispersi sopra l’orrido: salvati quando ormai era buio. Intervento di vigili del fuoco e del Soccorso alpino.

Tre escursionisti dispersi sopra l’orrido: salvati quando ormai era buio

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura che ha coinvolto tre escursionisti nel territorio di Bussoleno, nella zona impervia a monte dell’Orrido di Foresto. Nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, i tre hanno perso l’orientamento mentre percorrevano uno dei sentieri che si snodano sopra la famosa gola, meta molto frequentata dagli appassionati di natura e trekking.

Intorno alle 17.30, resisi conto di non riuscire più a ritrovare il percorso corretto, hanno lanciato l’allarme contattando il 112 e riuscendo a fornire una coordinata Gpsche ha permesso di restringere l’area delle ricerche.

LEGGI ANCHE: Anziana cade in casa e non riesce a chiedere aiuto: salvata dai vigili del fuoco

Parte l’intervento di soccorso

Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi: le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono partite da due direzioni differenti per raggiungere nel minor tempo possibile la posizione indicata.

Le operazioni si sono rivelate impegnative a causa del buio ormai calato e della morfologia del territorio, caratterizzato da canaloni e versanti scoscesi. Decisivo è stato anche il supporto dei vigili del fuoco, che hanno collaborato nella pianificazione e nell’avvicinamento alla zona dove si trovavano i tre malcapitati.

Portati in salvo

Fortunatamente, dopo circa tre ore di ricerche, i soccorritori sono riusciti a individuare gli escursionisti, che erano spaventati ma in buone condizioni di salute. L’intervento si è concluso intorno alle 20.30, quando il gruppo è stato riportato a valle in sicurezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook