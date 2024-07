Tre giorni accasciato in un cimitero dopo essere stato colto da un malore. Un anziano è riuscito a sopravvivere perché ha potuto bere acqua piovana.

Un uomo di 84 anni è rimasto per tre giorni accasciato in un cimitero di Torino, dopo essere stato colto da un malore. La figlia aveva denunciato la scomparsa dopo che ne aveva perso le tracce. Si trovava nel cimitero per fare visita alla moglie defunta, e, dopo essersi sentito male, si era sdraiato a terra senza più riuscire a rialzarsi. E’ stato salvato dai carabinieri dopo giorni di ricerche grazie all’aiuto dell’unità cinofila “Charlie”.

Vivo grazie alle piogge

L’anziano signore, rimasto per ben tre giorni senza poter mangiare né bere, è riuscito a sopravvivere solo grazie alle piogge, che lo hanno mantenuto idratato. Si trovava però in un’area lontana dai vialetti principali, motivo per cui nessuno aveva avvertito la sua presenza.

Privo di cellulare e impossibilitato ad alzarsi, ha accolto con grande gratitudine l’arrivo dei soccorsi, nonostante fosse in evidente stato confusionale, debilitato dai giorni passati in quella posizione. “Maresciallo, mi ha salvato la vita”, avrebbe infatti subito affermato, tirando un grande respiro di sollievo.

