Da tre giorni nessuna notizia del pensionato disperso in Ossola. Marcello Copia manca da sabato. Trovata solo la sua Citroën rossa in Valle Vigezzo.

Da tre giorni nessuna notizia del pensionato disperso in Ossola

Sono ormai tre giorni che Marcello Copia, pensionato di 84 anni residente a Premosello Chiovenda, manca da casa. Da sabato non si hanno più notizie dell’uomo e le ricerche, avviate in modo massiccio, proseguono senza sosta tra la Valle Loana, in Valle Vigezzo, e la Val Grande.

L’allarme è stato lanciato dai familiari dopo il mancato rientro a casa. Nella serata di domenica sono scattate le operazioni di ricerca, concentrate inizialmente nelle zone in cui l’uomo era stato visto transitare con la propria auto, una Citroën C1 rossa. Le telecamere avevano infatti registrato il passaggio del veicolo a Crodo intorno alle 18 di sabato e poco dopo, alle 18.35, a Cravegna. L’assenza di ulteriori rilevamenti a Baceno aveva inizialmente orientato le ricerche verso la valle Antigorio.

Ritrovata l’auto in Valle Vigezzo

Successivamente, grazie ai sistemi di lettura targhe, la Citroën è stata segnalata in Valle Vigezzo. Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre l’auto è stata infine ritrovata all’imbocco della Valle Loana, sulle alture di Malesco: era rimasta impantanata in una stradina, in un punto dal quale non era più possibile proseguire. Dell’uomo, però, nessuna traccia.

Da quel momento le ricerche si sono intensificate nell’area. Sul campo operano il Soccorso Alpino della X delegazione Valdossola e della Valle Vigezzo, i militari del Sagf della Guardia di finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri, i carabinieri forestali, la Croce rossa e unità cinofile. Le operazioni sono proseguite anche durante la notte e sono ripartite alle prime luci dell’alba di lunedì.

Ieri, lunedì 29 dicembre, n serata le ricerche sono state estese anche alla Val Grande, mentre la famiglia ha diffuso un appello sui social nella speranza di raccogliere segnalazioni utili. I soccorritori stanno utilizzando anche droni termici, in grado di individuare eventuali presenze umane anche al buio. Al momento, però, di Marcello Copia non si hanno ancora notizie.

