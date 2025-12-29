Uomo disperso da sabato sera: ricerche in corso nell’Ossola. Ieri stata ritrovata la sua auto, una Citroën di colore rosso.

Uomo disperso da sabato sera: ricerche in corso nell’Ossola

In Valle Loana e in tutta l’Ossola sono state attivate le ricerche di un uomo che risulta disperso dalla serata di sabato. L’allarme è scattato dopo che i familiari, non avendo più avuto notizie, hanno presentato formale segnalazione di scomparsa ai Carabinieri.

Nelle scorse ore è stata rinvenuta la sua auto, una Citroën di colore rosso, parcheggiata all’imbocco della Valle Loana, in Valle Vigezzo. Il ritrovamento del veicolo ha permesso di circoscrivere l’area delle operazioni di ricerca, che si stanno concentrando proprio nella zona circostante.

LEGGIA ANCHE: Escursionista disperso sul Monte Bo: trovato e recuperato in elicottero

Gli operatori impegnati nelle ricerche

Alle attività partecipano gli uomini del Soccorso alpino, impegnati nelle perlustrazioni sul territorio, insieme ai carabinieri. Le squadre stanno battendo sentieri, aree boschive e punti sensibili della valle, nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e individuare eventuali tracce utili.

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore, compatibilmente con le condizioni meteo e ambientali. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità del disperso.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook