Tre ragazzi persi nel buio durante un’escursione in montagna. Intervento del Soccorso alpino, scampato il rischio di dover trascorrere la nottata in quota.

Si erano incamminati lungo i sentieri sopra Arvogno, in valle Vigezzo, per trascorrere una domenica in montagna. Ma lungo la discesa hanno perso l’orintamento, e stava cominciando a fare buio. A un certo punto tra ragazzi hanno deciso di contattare il numero di emergenza per chiedere aiuto: la prospettiva di dover trascorrere la gelida nottata in quota non era certo delle più allettanti. Anzi, sarebbe stata molto rischiosa.

L’arrivo dei soccorritori

I tre hanno quindi preferito chiamare gli operatori. E’ partita una squadra del Soccorso alpino, che per fortuna è riuscita a rintracciare rapidamente il gruppetto. Sono arrivati a valle quando era già buio, ma ormai erano al sicuro.

Nelle stesse ore il Soccorso alpino si è mobilitto anche per la ricerca di un 19enne che era partito per una passeggiata con il cane, ma non era rientrato. Si trattava di un giovane milanese salito in Ossola da solo per andare dai nonni: ma dai nonni non si era visto. Per cui la madre ha dato l’allarme, preoccupata anche dal fatto che il figlio fosse uscito senza cellulare. Alla fine è stato ritrvato, anche se solo in serata.

