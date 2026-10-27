Assalto notturno alla Lidl: otto ladri tentano il colpo e usano gli estintori contro le guardie

Tentato furto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre al supermercato Lidl di Trecate. L’allarme è partito poco prima delle 3, quando il sistema collegato alla centrale operativa della vigilanza Vedetta2 Mondialpol ha segnalato una possibile intrusione nel punto vendita.

Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione e una pattuglia è stata inviata sul posto. All’arrivo delle guardie giurate la situazione sarebbe apparsa ben più complessa di un semplice tentativo di effrazione, con diverse persone presenti nel piazzale e due vetture pronte alla fuga. Lo riporta il Corriere di Novara.

In otto attorno alla cassaforte

Secondo la prima ricostruzione, il gruppo sarebbe stato composto da otto persone, impegnate nel tentativo di portare via la cassaforte del supermercato. Nelle vicinanze erano presenti una Fiat Punto e una Škoda nere, entrambe con le targhe coperte.

La pattuglia ha chiesto rinforzi e sono stati avvisati anche i carabinieri di Novara. Altre due squadre della vigilanza si sono quindi dirette verso il supermercato, mentre i sospetti cercavano di completare rapidamente il colpo.

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Gli estintori usati per coprire la fuga

È a questo punto che si sarebbe verificato l’episodio più insolito della notte. Per tenere a distanza le guardie, i ladri avrebbero svuotato alcuni estintori contro il mezzo della vigilanza, creando una nube di polvere e ostacolando per alcuni istanti chi stava cercando di avvicinarsi.

Una manovra utilizzata presumibilmente per guadagnare tempo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Quando i carabinieri hanno raggiunto il supermercato, il gruppo era già riuscito ad allontanarsi a bordo delle due auto.

La cassaforte resta nel piazzale

La fuga precipitosa avrebbe però costretto gli autori del tentato furto ad abbandonare l’obiettivo principale. La cassaforte è stata ritrovata ancora integra nel piazzale, senza che il gruppo riuscisse a portarla via.

Sul posto è rimasto anche un Fiat Doblò che, secondo gli accertamenti, sarebbe stato utilizzato come veicolo-ariete per cercare di aprire un varco nell’edificio. Il mezzo sarà ora oggetto di verifiche nell’ambito delle indagini.

Telecamere al vaglio dei carabinieri

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di identificare le persone coinvolte e di ricostruire il percorso seguito durante la fuga. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere installate nella zona, le cui registrazioni sono ora al vaglio degli investigatori.

Da chiarire anche la provenienza dei veicoli utilizzati e il ruolo di ciascun componente del gruppo. Il colpo si è comunque concluso senza l’asportazione della cassaforte, lasciando dietro di sé il Doblò e l’insolita scena degli estintori scaricati contro le guardie giurate.

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