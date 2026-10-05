Boato all’alba, assalto esplosivo al bancomat

Un forte boato ha svegliato Mottalciata nelle prime ore di ieri, domenica 4 ottobre. Poco prima delle 6, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat esterno di una filiale bancaria in via Martiri della Libertà, nel centro del paese.

La deflagrazione ha provocato danni rilevanti alla struttura e agli arredi circostanti. L’onda d’urto ha allarmato numerosi residenti, che hanno contattato subito i numeri di emergenza dopo essere stati svegliati dall’esplosione.

Il colpo e la fuga

Secondo i primi elementi raccolti, l’azione è stata molto rapida. I malviventi sono riusciti a raggiungere le cassette interne dello sportello e poi si sono allontanati prima dell’arrivo delle pattuglie.

L’ammontare del bottino non è ancora stato definito e sono in corso le verifiche da parte dell’istituto di credito. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’assalto, compreso il mezzo utilizzato per la fuga.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili. Al vaglio ci sono anche le immagini della videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso l’arrivo e l’allontanamento dei banditi.

Le ricerche proseguono nelle ore successive al colpo. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra gli abitanti, sia per la violenza dell’esplosione sia per i danni provocati nel cuore del paese. Lo riporta La Provincia di Biella.

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