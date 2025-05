Tredicenne si getta dal balcone dopo una delusione d’amore. Per fortuna il volo è stato di pochi metri: la ragazza trasportata comunque al Cto di Torino.

Tredicenne si getta dal balcone dopo una delusione d’amore

Ha solamente 13 anni la ragazzina che l’altra sera ha dovuto essere portata al Cto di Torino dopo un volo dal balcone di casa. E’ accaduto a Rondissone, piccolo centro nei pressi di Saluggia. All’origine del gesto ci sarebbe una delusione amorosa, come poi è stato verificato dalle forze dell’ordine. Ne parlano anche i colleghi di Prima Chivasso.

Al momento del gesto la ragazzina era sola in casa. Per fortuna il balcone si trova solo al primo piano, e per di più l’impatto è stato attutito da un terreno sottostante non particolarmente duro. Subito è stato lanciato l’allarme.

Trasportata al Cto con l’elicottero

Sul posto sono subito giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso, un’ambulanza di base della Croce rossa di Chivasso e l’elicottero del 118. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma la giovane è comunque stata elitrasportata al Cto di Torino in via precauzionale. In paese (e soprattutto in famiglia) si tira un sospiro di sollievo per le condizioni della ragazzina, ma ci si interroga comunque per un gesto così estermo. Di fatto, si è sfiorata la tragedia.

Foto d’archivio

