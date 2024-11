Trova 500 euro a terra e li consegna ai carabinieri. Si cerca il proprietaio, che dovrà rivelare il luogo in cui la banconota è stata smarrita.

Vedere in giro banconote da 500 euro non è facile: è certamente il biglietto di gran lunga meno usato in assoluto. Figurarsi trovarne un esemplare a terra, perso da chissà chi. Eppure è quello che è accaduto l’altro giorno a un cittadino di 43 anni a Biella. L’uomo ha peraltro dimostrato un grande senso civico, visto che subito portato la banconota direttamente alla compagnia dei carabinieri di Biella.

I controlli dei militari

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, da parte degli uomini dell’Arma sono stati effettuati i controlli e la banconota era autentica. I carabinieri invieranno il denaro al’ufficio oggetti smarriti del Comune di Biella.

In particolare, i carabinieri hanno verificato attraverso uno strumento in loro dotazione l’originalità della banconota, che si trova ora presso il comando. Se nessuno dovesse farsi vivo per reclamarla (e al momento non risultano denunce in tal senso) la banconota verrà consegnata all’ufficio oggetti smarriti. D’altra parte, se qualcuno si presenta per reclamarla, dovrà indicare esattamente ai carabinieri dove è stata persa, per garantire la veridicità del reclamo.

