Trovati un teschio e i resti di un corpo: potrebbero essere quelli di un pensionato scomparso. Macabra scoperta di un escursionista nell’Ossola, forse l’uomo è morto a seguito di una caduta.

A trovare il teschio ormai in avanzato stato di decomposizione è stato un escursionista, che lo ha subito segnalato alle autorità. I carabinieri, eseguiti i primi rilievi sul luogo del ritrovamento, hanno avvisato anche il Soccorso alpino per le ricerche in zona di eventuali altri resti del corpo.

Infatti, come riportano i colleghi di Prima Novara, le successive ricerche hanno permesso di rinvenire il resto dello scheletro con alcuni frammenti di indumenti alla diga di Verampio. E’ accaduto nei giorni scorsi nel territorio del comune di Crodo, nell’Ossola, dove è stata fatta la macabra scoperta.

Si cerca di identificare il corpo

Adesso tutti gli elementi sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per l’identificazione dei resti, portati poi all’ospedale di Verbania. Un’ipotesi che pare molto fondata è che si tratti del corpo di Orlando Ghitti, un pensionato di 86 anni sparito da Baceno domenica 14 aprile e mai trovato. Probabilmente è morto a seguito di una caduta accidentale.

