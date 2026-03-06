Trovato in casa senza vita un uomo di appena 47 anni. Si presume che il malcapitato sia stato stroncato da un malore improvviso.

Tragedia nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, a Sagliano Micca, nel Biellese, dove un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. La vittima è Fausto Bacchin, residente in paese. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella casa in cui viveva, situata nel centro del paese. A far scattare l’allarme sarebbero state alcune persone che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui e preoccupate per la situazione, hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’accaduto. I medici hanno tentato tutte le manovre possibili per rianimarlo, ma purtroppo per il 47enne non c’era ormai più nulla da fare. Il personale sanitario ha quindi potuto soltanto constatare il decesso.

Dai primi riscontri, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. L’ipotesi più probabile è quella di un improvviso arresto cardiaco che non gli avrebbe lasciato scampo, e nemmeno il tempo di chiedere soccorso. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono serviti soprattutto a escludere altre possibili cause.

